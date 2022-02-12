В Шамкире задержан больной коронавирусом, присутствовавший на свадебной церемонии.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных Шамкирским районным отделом полиции, было установлено, что Раван Мусазаде, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, покинул место жительства в нарушение карантинных правил.

Сотрудники полиции установили, что гражданин присутствует на свадебной церемонии, проходившей в доме торжеств Sakit palace.

С гражданином была проведена профилактическая беседа, с соблюдением установленных медицинских процедур он был доставлен по адресу проживания.

По факту в Шамкирском районном отделе полиции проводится расследование.