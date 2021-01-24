В Шамахинском районе произошло извержение вулкана

На территории села Гушчу Шамахинского района произошло извержение вулкана.

Как сообщает местное бюро АПА, перед извержением вулкана на территории раздался сильный грохот.

Затем лава, извергавшаяся из кратера вулкана в течение 15 минут, разлилась на поверхность почвы на площади 2 га. Вулканическая лава поднялась примерно на высоту 60-70 м. При нынешнем извержении не наблюдалось огня, характерного для грязевых вулканов. Извержение прекратилось, в районе извержения ощущается резкий запах газа. В 150 м от зоны извержения расположены дома. По словам жителей села, это первое извержение данного вулкана. В 2 км от зоны извержения находится другой вулкан, извержение которого произошло 3 года назад. В результате извержения посевные участки жителей села пришли в непригодное состояние, на стенах 3 домов появились трещины. В зоне извержения вулкана возникли тектонические разломы на почве.