В Сеуле зафиксировали начало третьей волны коронавируса

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Республики Корея — Сейле. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, передает ТАСС.

«Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе», — сказал он, отметив, что в связи со сложившейся ситуацией власти намерены поднять уровень социального дистанцирования.

Согласно информации Хо, в Сеуле за минувшие сутки выявлено 218 случаев коронавируса, это максимальный показатель с начала августа. В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировано 30 017 случаев инфекции.

Премьер-министр республики Чон Се Гюн призвал граждан проявить ответственность и постараться отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок.