В Сеть утекла база данных 21 миллиона пользователей VPN-сервисов

По информации СМИ, речь идет о приложениях SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. На теневых форумах на продажу выставили три архива, содержащие не только адреса электронной почты, пароли и логины пользователей этих программ, но и информацию об устройствах пользователей VPN, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды.

При этом данные клиентов SuperVPN уже оказывались в открытом доступе летом прошлого года. По мнению экспертов, опрошенных изданием, новая утечка произошла из-за «очевидной халатности» владельцев сервисов при обращении с конфиденциальной информацией.

VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес пользователя, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.