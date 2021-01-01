В Сербии начали прием газа по продолжению «Турецкого потока»

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 1 января, ввел в строй газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока»), по которому в страну начал поступать природный газ из России, сообщило информационное агентство Танюг.

Церемония пуска прошла в селе Господжинцы на севере Сербии. На мероприятии также присутствовали посол России в этой стране Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«Благодаря этому газу мы обеспечиваем приток инвесторов в разные регионы Сербии. Нам предстоит много работы по развитию вторичной сети, но это дает нам надежды на светлое будущее», — отметил Вучич. «Это — большой день для Сербии!» — написал президент в Instagram. (DW)