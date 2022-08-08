На территории Сербии может быть создана российская военная база — это является суверенным делом страны.

Как передает РенТВ, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Что касается совместного гуманитарного центра, он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы», — добавил он.

Боцан-Харченко также отметил, что Сербия является для РФ дружественной страной, и Белград принципиально отвергает антироссийские санкции. Посол также подчеркнул, что Россия обеспечивает энергетическую стабильность Сербии. Кроме того, страны продолжают военно-техническое сотрудничество.

Ранее Боцан-Харченко заявил, что не исключает обращения Сербии за военной помощью к РФ на фоне обострения кризиса в Косове и Метохии. Он также подчеркнул, что такое развитие событий можно допустить в свете того, как текущая ситуация в Сербии и Косове ложится на актуальный геополитический контекст.