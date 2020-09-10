В сенате США призвали расширить санкции по «акту Магнитского»

Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин призвали Минфин США расширить санкции по «акту Магнитского». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на их письмо, которое было опубликовано в комитете по иностранным делам в сенате.

В своем обращении американские законодатели указали, что уже назрели «новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России».

«С момента принятия в 2012 году акта Магнитского мы ожидали, что OFAC (Офис по контролю за иностранными активами) будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года, однако сегодня 9 сентября, и у нас все еще нет новых включений в перечень (санкций – ред.) от администрации по Магнитскому за 2019 год», — сказано в письме.

Конгресс США принял «акт Магнитского» в декабре 2012 года. Данный акт предусматривает введение ограничений в отношении российских должностных лиц, в частности сотрудников силовых ведомств, которые якобы имели отношение к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.