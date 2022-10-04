В освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено еще одно массовое захоронение.
Как сообщает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, судя по найденным здесь же фрагментам вещей и одежды, в могиле захоронены военнослужащие.
Обнаружены останки 12 человек, руки и ноги которых перед смертью были связаны проволокой.
«В селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено уже третье захоронение. До сих пор были найдены останки 25 человек», — об этом заявил директор Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Адалят Гасанов.
По его словам, возможно, останки, предположительно принадлежащие 12 военнослужащим, не последние:
«После эксгумации этих останков в соответствующем порядке раскопки будут продолжены. Под ними также могут находиться еще останки».
Он отметил, что в селе Эдилли раскопки будут проведены и в других местах: «Мы продолжим работы по обнаружению массовых захоронений».