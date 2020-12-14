В Saxo Bank допустили второй срок президентства Трампа

Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший на президентских выборах, теоретически может снова возглавить страну. Об этом заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных «шокирующих прогнозов» банка, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл президентскую гонку в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах.

«Он [Трамп] рассказывает всем, что начнет предвыборную кампанию-2024 в день инаугурации Байдена в январе, так что абсолютно допускаю», — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, может ли Трамп снова стать президентом.

При этом директор считает, что вряд ли у республиканца есть шансы. По словам эксперта, Соединенным Штатам нужны реформы, а Трамп ведет себя так, будто живет в 1950-х или 1960-х.