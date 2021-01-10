В Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа

Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошли в Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает телеканал Fox5.
Сообщается, что в субботу в районе набережной в Сан-Диего началось шествие сторонников Трампа, однако вскоре появились их противники, в том числе антифашистские группы, в результате между ними произошли столкновения.
Полиция города объявила демонстрацию незаконной из-за актов насилия и предприняла действия, чтобы развести в разные стороны противоборствующие стороны. «Все группы покинули район», — сообщила позднее полиция Сан-Диего в Twitter. (РИА Новости)
| 2021-01-10T12:48:19+04:00 10 января 2021, 13:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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