В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся

По решению Министерства образования Азербайджана с 15 февраля в учреждениях высшего, среднего специального и профессионального образования обучение по дисциплинам, требующим прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях) и физического присутствия учащихся (медицина, творчество, инженерия и др.), будет восстановлено в традиционной форме на основе подготовленного графика.

Однако Report выяснил, что в некоторых вузах занятия не возобновятся.

Одним из них является Бакинский славянский университет. Проректор по учебной работе вуза профессор Тельман Джафаров сообщил, что занятия в вузе не возобновятся.

Он отметил, что по этому вопросу было проведено совещание в формате видеоконференции с участием заместителя руководителя аппарата Минобразования.

«Большая часть студентов живет в регионах. Даже если традиционное обучение длится два дня, они должны будут приехать в Баку, найти место для проживания и решить другие вопросы. В нашем университете не преподаются специальности, требующие специальных аудиторий, лабораторий. Если эпидемическая ситуация улучшится, студентов можно будет пригласить в апреле-мае — начале июня», — сказал Т.Джафаров.

«У нас есть студенты, которые должны проходить педагогическую практику на 4-м курсе. Поскольку в школах также начинаются занятия, мы хотим отправить их на практику. Для этого мы обратились в Министерство образования. Скорее всего, будет дан положительный ответ, и мы организуем практику», — добавил он.

Руководитель отдела пресс-службы Азербайджанского университета языков (АУЯ) Ага Джафарли и директор Департамента по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Бахруз Назаров сообщили Report, что обучение в их вузах будет продолжено в режиме онлайн.