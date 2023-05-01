Пожар произошел в понедельник на румынском нефтеперерабатывающем заводе Petrobraz, расположенном в уезде Прахова. Об этом сообщило агентство Agerpres.

В результате происшествия получили ранения три человека, двое из них с ожогами были госпитализированы. Пожар был потушен работниками НПЗ, который в настоящее время закрыт на капремонт.

НПЗ Petrobrazi принадлежит компании OMV Petrom, его производительность 4,5 млн тонн нефтепродуктов в год. Компания Petrom была в 2004 году приватизирована румынским государством и продана австрийской нефтяной компании OMV, сменив название на OMV Petrom.