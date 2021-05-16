В Роттердаме стартовал конкурс «Евровидение»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме в воскресенье, 16 мая.

Конкурс пройдет в период с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая.

Церемония открытия транслировалась онлайн для поклонников шоу, которые не смогли приехать из-за пандемии коронавируса в мире.

В мероприятии приняли участие делегации 34 из 39 стран — участниц конкурса. Отсутствовали делегации из Польши и Исландии из-за выявления у них коронавируса, а конкурсанты из Румынии и Мальты — их отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с поляками и исландцами. Также не смогла присутствовать представительница Австралии — она прислала видеообращение.

Напомним, Азербайджане в конкурсе представляет Самира Эфенди (настоящее имя Самира Эфендиева) с песней “Mata Hari” написанной и спродюсированной голландскими музыкантами Эми ван дер Уэлом, Луком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. Текст песни основан на истории Маты Хари, голландской танцовщицы экзотических танцев, осужденной за шпионаж во время Первой мировой войны.