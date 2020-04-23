В российской больнице 60 медиков заразились коронавирусом

60 сотрудников подмосковной Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. Уже установлен круг лиц, с которыми они контактировали.

Больничный корпус закрыт на полную дезинфекцию.

Уточняется, что всего в этой больнице работают 2,9 тысячи сотрудников.

С начала эпидемии коронавируса в Москве заразился 31 981 человек. 2267 человек выздоровели, 261 пациент с коронавирусом скончался. Всего в России насчитывается 57 999 заразившихся.