В российской больнице 60 медиков заразились коронавирусом

60 сотрудников подмосковной Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. Уже установлен круг лиц, с которыми они контактировали.

Больничный корпус закрыт на полную дезинфекцию.

Уточняется, что всего в этой больнице работают 2,9 тысячи сотрудников.

С начала эпидемии коронавируса в Москве заразился 31 981 человек. 2267 человек выздоровели, 261 пациент с коронавирусом скончался. Всего в России насчитывается 57 999 заразившихся.

| 2020-04-23T01:08:08+00:00 23 апреля 2020, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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