Минцифры и Минпросвещение обсуждают возможность полного замещения Windows отечественными ОС на базе Linux в российских школах. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Правительством данная инициатива рассматривается на фоне просьбы российских разработчиков интегрировать их продукты в ГИС «Моя школа».

ГИС «Моя школа» – это единый IT-контур для всех образовательных учреждений страны, разрабатываемый Минпросвещением с 2021 года. Российские производители софта опасаются, что система будет изначально совместима только с ПО от Microsoft, поэтому просят Минцифры и Минпросвещения принять меры.

По данным источников «Ъ», ведомства в курсе опасений представителей отрасли, поэтому последние несколько месяцев обсуждают идею централизованной замены Windows и офисных программ Microsoft на отечественные аналоги вроде Astra Linux и Alt Linux во всех образовательных учреждениях страны.

Эксперты отмечают, что данная задача является чрезвычайно сложной как минимум потому, что продукты Microsoft занимают доминирующее положение в российских школах. В 2021 году более 85% школ в качестве основной ОС использовали Windows и только в 6% применялись российские ОС.