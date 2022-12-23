Кремль усиливает режим цензуры для подконтрольных власти СМИ на фоне слухов о второй волне мобилизации и решения увеличить численность армии еще на 350 тысяч человек, о котором объявил министр обороны Сергей Шойгу.

Российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации, рассказали The Moscow Times два источника в проправительственных СМИ.

Негласное распоряжение поступило из администрации президента накануне новогодних праздников. «До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор», — отмечает источник The Moscow Times.

Вместе с тем собеседники The Moscow Times во фракциях системной оппозиции в Госдуме отметили, что для депутатов требования не комментировать мобилизацию нет. «Возможно, такое требование есть к «Единой России». Нам никто ничего такого не запрещал», — отметил собеседник издания. «Наши комментируют, если их спрашивают», — сообщил источник The Moscow Times в КПРФ.

О завершении мобилизации, первой для России с 1941 года, Шойгу объявил 28 октября. В конце декабря президент Владимир Путин сообщил, что в армию удалось призвать 320 тысяч человек, в том числе 20 тысяч добровольцев. По словам Путина, около 150 тысяч мобилизованных уже направлены в войска, из них каждый второй — на линию фронта.

И хотя Кремль неоднократно заверял, что необходимости в новой волне мобилизации нет, указ о ее завершении так и не был подписан. А 21 декабря на коллегии Минобороны Шойгу заявил о необходимости увеличить численность армии с 1,15 до 1,5 миллиона человек. В том числе должна вырасти численность контрактников: если в 2021 году их было всего 380 тысяч, то к концу следующего года — не меньше 521 тысячи человек.

Предложение Шойгу об увеличении числа военнослужащих до 1,5 млн человек может привести ко второй волне мобилизации, считает директор правозащитной организации «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко

«На военной коллегии прозвучали планы минобороны наступать в Украине. Для этого и готовили мобилизованных. Но к лету понадобится пополнение, минобороны потребуются новые солдаты. Чтобы подготовить их, как раз и понадобится три-четыре месяца. Так что новую волну мобилизации могут объявить примерно через месяц — то есть в январе», — заявил Кривенко BBC News. (moscowtimes.ru)