В России зафиксированы случаи принуждения к голосованию по поправкам к Конституции

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что количество обращений граждан о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции увеличилось до 113. «Мы получили 113 обращений о возможном принуждении к голосованию. Вчера таких обращений было 105, сегодня вот 113», — сказала Памфилова на пресс-конференции в информационном центре в воскресенье, 28 июня.

При этом глава ЦИК отметила, что среди полученных обращений есть два, где люди говорят, что их принуждали не только голосовать, но и делать это с определенным результатом.

Памфилова также сообщила, что 26 обращений поступило в связи с наблюдением на голосовании и еще четыре связаны с затруднениями для людей с ограниченными возможностями. «13 нарушений поступило по процедуре голосования: некорректная проверка паспортов и редкие случаи, когда отсутствуют наблюдатели», — уточнила она. (DW)