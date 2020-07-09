В России задержан губернатор по подозрению в организации убийств бизнесменов

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Следствие считает, что политик был организатором убийств, а также организатором покушения на убийство, сообщила в четверг, 9 июля, представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Фургал подозревается «в убийстве двух или более лиц, убийстве лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления».

ТАСС сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем нескольких коммерческих организаций в Хабаровске.