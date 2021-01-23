В России за сутки выявили 20 921 случай коронавируса

В России за сутки выявили 20 921 случай коронавирусной инфекции, умерли 559 пациентов с COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Накануне cообщалось о 21 513 заразившихся и 580 летальных исходах.

По данным оперштаба, прирост заболевших сейчас составляет менее 0,6%.

С начала пандемии коронавирусом заразились 3 698 273 человека, из них 68 971 пациент скончался. После перенесённого заболевания поправились более 3,1 млн россиян, в том числе 27 779 — за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «британский» штамм коронавируса более смертоносным. По его словам, при заражении новым штаммом из тысячи инфицированных умирают примерно 13-14 человек.

В ВОЗ в свою очередь отметили, что повышенный уровень смертности от «‎британского» штамма коронавируса может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения страны (aif.ru)