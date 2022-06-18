За минувшие сутки в России госпитализировали 1 291 человека с коронавирусом, это на 5,8% меньше, чем накануне. Соответствующие данные приводит оперштаб.

Количество заболевших возросло на 3 382, до 18 395 179. В относительном выражении прирост инфицированных составил 0,02%.

По выздоровлению за последние 24 часа из больниц выписали 4 371 пациента, с начала пандемии – 17 819 395 человек.

Зафиксировано 68 летальных исходов, общее число скончавшихся достигло 380 401.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина «Конвасэл» защищает от всех видов COVID-19. По ее словам, препарат показывает абсолютный результат при исследованиях (aif. ru)