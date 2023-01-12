Подвариант штамма коронавируса «омикрон», который получил название «кракен» впервые обнаружен в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Случай заражения зафиксирован в Пензенской области.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали «кракен» наиболее заразным вариантом COVID-19 среди всех существующих. Однако, течение заболевания оценивается экспертами как лёгкое.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается линия ВА.5. Осенью прошлого года в России были также выявлены единичные случаи заражения штаммом «дельта», который доминировал во второй половине 2021 года и стал причиной смерти нескольких сотен тысяч человек. Других штаммов за последние месяцы Роспотребнадзор не выявил.

Вариант XBB.1.5 «кракен» впервые был зафиксирован в октябре в США. Кроме того, он активно распространяется на территории Великобритании и в других европейских странах. (svoboda.org)