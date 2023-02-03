Специалисты выявили второй в России случай заражения подвариантом XBB.1.5 или «кракен» штамма коронавируса «омикрон».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом «омикрона» XBB 1.5 «кракен». Материал для секвенирования получен из Республики Тыва», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что активное распространение подварианта COVID-19 «кракен» маловероятно. «Подвариант XBB.1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным», — говорится в сообщении.