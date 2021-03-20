В России выявили 9632 новых случая коронавируса

В России выявили 9632 новых случая коронавируса за сутки. Об этом в субботу, 20 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 279 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1728), Санкт-Петербурге (899) и Подмосковье (651).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 447 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 94 659 летальных исходов, выздоровели 4 060 652 человека.

Ранее в этот же день врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом к концу весеннего сезона может быть существенно снижен при условии ускорения темпов вакцинации, а также соблюдения всех защитных мер.

В настоящее время «важно не расслабляться, продолжать соблюдать защитные меры и наращивать темпы вакцинации», подчеркнула специалист.

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что в России наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, в то время как в Европе вновь фиксируется подъем заболеваемости.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайте стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112 (aif.ru)