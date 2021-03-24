В России выявили 8 861 случай коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 8 861 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

До этого в стране было выявлено 8 457 случаев COVID-19.

За сутки скончался 401 пациент, полностью выздоровели 10 355 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 431), Санкт-Петербурге (807), Московской области (535), Нижегородской области (328) и Ростовской области (238).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 483 471 случай коронавирусной инфекции, из них 96 219 — с летальным исходом. Вылечились 4 098 400 человек.