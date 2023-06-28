Российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2030 года, в течение 6,5 лет в РФ должна появиться новая отрасль экономики, которая будет связана с созданием и использованием гражданских беспилотников. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года», — сказано в сообщении.

Там также указывается, что в течение 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

По данным кабмина, в создании новой отрасли экономики заключается главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.