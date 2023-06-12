В России в Новой Москве в подвале частного дома обнаружили тело депутата из Югры Александра Колодича.

Как передает # со ссылкой на издание Газета ру, об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, на теле 58-летнего мужчины видны следы насильственной смерти.

Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили 55-летнюю жену депутату. Женщине потребовалась экстренная медицинская помощь, сейчас она находится в больнице. Врачи диагностировали у нее множественные ножевые ранения.

Полицейские задержали рабочего, который ухаживал за садом супругов. 39-летнего мужчину подозревают в нападении на женщину и в убийстве ее мужа. В ближайшее время в его отношении будет избрана мера пресечения.