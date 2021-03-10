В России собираются вводить налог за блогерство

Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы на таких платформах, как YouTube
. Об этом сообщили «Ведомости
» со ссылкой на план развития отрасли информационных технологий.
Предполагается, что нововведение коснется иностранных юридических, в том числе Facebook, YouTube, Instagram, TikTok
, Twitter
и других.
В ведомстве считают, что такая мера приведет к росту поступлений в бюджет. По информации издания, проект федерального закона планируют подготовить к середине года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС
.
Согласно данным исследовательской компании BloggerBase, за 2020 год российские видеоблогеры заработали около 18 миллиардов рублей.