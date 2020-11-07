В России рассказали, почему дроны-камикадзе уничтожают С-300

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут «проморгать» одинокий дрон-камикадзе из-за незначительности последнего, рассказывает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Напомним, что в ходе контрнаступательной операции в Нагорном Карабахе, азербайджанская армия при помощи дронов-камикадзе уничтожила несколько комплексов С-300 армянских вооруженных сил.

Согласно автору, в этом же случае «Бук-М3» «тоже могут смолчать», а «всеядным» «Тор-М3» и «Панцирь-С1» может быть «лень напрягаться». По мнению Литовкина, даже если все вышеперечисленные системы «пропустят» цель, то последняя все равно будет уничтожена комплексом «Игла» или «Верба», который «получит целеуказание по цепочке от всех радаров более мощных систем и сможет применить против нарушителя относительно недорогое, но крайне эффективное средство поражения».

Автор уверен, что эшелонированная система ПВО и современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны обеспечить надежную защиту от атаки роя дронов.

«Но там как в лес: чем дальше — тем больше елок», — пишет автор.