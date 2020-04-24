В России продлили продолжительность Второй мировой войны на 24 часа

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

В документе говорится, что теперь 3 сентября будет значиться Днем окончания Второй мировой войны 1945 года. Памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом.

Стоит отметить, что этот закон также принят Госдумой 14 апреля 2020 года и одобрен Совфедом 17 апреля 2020 года.

Президент России подписал документ 24 апреля.

Напомним, что Япония подписала документ о капитуляция 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе.