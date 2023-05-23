Вооруженная группа на бронетехнике, прорвавшаяся в Белгородскую область из Украины в понедельник, до сих пор остается на территории России, несмотря на то, что на ее поиски были брошены силы МВД, ФСБ, Росгвардии и армии, вплоть до боевой авиации.

«Зачистка» области от диверсантов продолжается, а объявленный накануне режим контртеррористической операции остается в силе, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков.

«Возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые (…) временно покинули свои дома, пока не стоит», — сказал он, добавив, что «когда будет безопасно», жителям сообщат в соцсетях (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам Гладкова, при обстрелах населенных пунктов из минометов и ракетных систем залпового огня (РЗСО) в результате атаки диверсантов ранены 12 человек. Белгородский район был обстрелян 15 раз, Борисовский район попал под обстрел трижды, Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз. В 14 населенных пунктах отсутствует свет.

Действия украинской ДРГ в Белгородской области «вызывают глубокую обеспокоенность» и требуют больших усилий, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что президент Владимир Путин не планирует проводить специальное заседание Совбеза по ситуации, а армия продолжит военные действия в Украине, чтобы «не допускать такго впредь».

Бои с группой, которая, по данным z-военкоров, вошла в Россию на двух танках и нескольких БМП, продолжались ночью, пишет Shot со ссылкой знакомый с ситуацией источник.

По его данным, ДРГ была разбита на несколько мелких групп, которые заняли позиции в лесополосах. Со стороны Украины на позиции российских военных были запущены несколько беспилотников. При этом утром во вторник новые небольшие группы украинских диверсантов прямо сейчас продолжают подтягиваться со стороны границы,

«Романов Лайт» пишет, что численность ДРГ могла достигать 150 человек «из личного состава военнослужащих ВС Украины». В Киеве отрицают участие своих военных, настаивая на том, что вылазку осуществили российские граждане из Русского добровольческого корпуса и Легиона «Свобода России».

По данным z-каналов, группе удалось захватить БТР-82А в качестве трофея, при этом резервов вооруженных сил, способных противостоять диверсантам, в области не оказалось.

Отделы мобильных действий и погранслужбы, а также подразделения пограничного спецназа подошли «лишь после обеда», пишет «Романов Лайт».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Белгородской области по шести статьям — террористический акт; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов; покушение на убийство; умышленное уничтожение или повреждение имущества; незаконный оборот оружия; незаконный оборот взрывчатых веществ. (moscowtimes.ru)