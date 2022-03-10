В числе подписантов обращения сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета в поддержку войны в Украине оказался член-корреспондент РАН Виктор Плисс, умерший в январе 2019 года. От имени профессора поддержаны действия российского правительства и раскритикованы пацифисты. Внимание на это обратило 10 марта издание The Insider.

Обращение в поддержку войны было опубликовано 5 марта. Сейчас под ним стоит 738 подписей. В тексте заявлено, что «реалистичный взгляд на современную ситуацию в мировой политике» позволяет подписавшимся быть уверенными в том, что «российское правительство и армия не выступают против братского украинского народа».

Умерший в 2019 году Виктор Плисс был математиком, членом-корреспондентом советской, а затем Российской Академии наук, профессором. Сферой его научных интересов были теории управления, устойчивости движения и нелинейных колебаний. Он был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» и орденом Дружбы.

Никаких упоминаний о полном тёзке Виктора Плисса, который также был бы профессором, имел бы учёную степень и был бы сотрудником СПбГУ, на сайте университета нет. В руководстве вуза ситуацию не комментировали, пишет The Insider. (svoboda.org)