В России побит рекорд по количеству случаев коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 14 231, передает Газета.Ру.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 7 920 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 1 039 705.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 23 205. За минувшие сутки зафиксировано 239 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 340 409 случаев COVID-19.