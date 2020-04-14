В России передвинули дату окончания Второй мировой войны

Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно этому закону, в России упраздняется памятная дата 2 сентября, когда отмечался День окончания Второй мировой войны. Вместо этого 3 сентября предлагается считать днем воинской славы.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Более 1,8 млн человек были награждены медалями «За победу над Японией», на оборотной стороне которых указана дата «3 сентября 1945», говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы также ссылаются на то, что День победы китайского народа в войне с Японией также отмечается 3 сентября. (РБК)

Доцент исторического факультета МГУ Татьяна Тимофеева удивилась переносу со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.

В беседе с «Газетой.Ru» она призналась, что не поняла мотивов такого решения.

«2 сентября – признанная дата в мировой науке, связанная с конкретным событием, поэтому я совершенно не понимаю целесообразности, разумности и срочности этого переноса. Давайте тогда на 10 мая перенесем День Победы», — сказала историк.