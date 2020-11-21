В России оценили предложение Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Вывод российских миротворцев из Приднестровья может дестабилизировать ситуацию в регионе, так как Молдавия, вероятно, попытается вернуть территорию силой. С такой оценкой выступил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, передает РБК.

Таким образом Храмчихин прокомментировал предложение избранного президента Молдавии Майи Санду. По его словам, молдавская армия слабее приднестровской, однако ей могут помочь Румыния и Украина. Кроме того, эксперт считает, что сложность вывода российских миротворцев будет зависеть от юридических аспектов процесса.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин назвал вывод миротворцев серьезным проектом, который не решается быстро и должен приводить к четко определенным последствиям — стабильности, а не сложности. Кошкин считает, что предвыборная риторика Санду была толерантной и перспективной, она была готова к диалогу с Россией.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявление Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Как указал глава государства, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии, а также на том политике, который будет ее проводить.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь напомнил, что российские миротворцы обеспечивают безопасность в Приднестровье. «Их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей», — заявил Пушков. Он добавил, что 220 тысяч из них являются российскими гражданами, и их безопасность «важнее громких заявлений нового президента Молдавии».

Накануне Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным. Она считает, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден. Она выступила против ранее предложенной нынешним президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии. По ее словам, формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии (lenta.ru).