В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. Об этом пишет Die Welt.

Это позволит госкорпорации достроить газопровод до конца, не попав под действие ограничений. Отмечается, что «Северный поток-2» практически закончен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию.

Ранее cтало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», сменила руководство. Директором проекта вместо Хеннига Коте назначен Марко Казирати.

В настоящее время «Северный поток-2» предполагается ввести в эксплуатацию в конце этого или начале следующего года. Достроить осталось менее 10 процентов магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик «Академик Черский» и судно «Фортуна». С возможностями последнего и связан нынешний запрос.

В Германии призывают ответить на такие действия Вашингтона санкциями как отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США (lenta/ru).