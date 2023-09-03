Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой на предмет «дискредитации» вооруженных сил. Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, поводом для проверки послужил выход актрисы на сцену в Бремене с украинским флагом во время спектакля, в котором она участвовала.

В зависимости от результатов проверки, артистке может быть назначено либо штраф, либо административный арест.

Просьбу о проведении проверки направил глава организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. В своем обращении он отметил, что в интернете появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», который проходил в Бремене 27 июня с участием Лии Ахеджаковой. В завершении этого спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом. По мнению Виталия Бородина, такое действие дискредитировало Россию, несмотря на то, что Лия Ахеджакова остается гражданкой России. Бородин также выразил недовольство отношением актрисы к политике России и предложил провести проверку, а также лишить ее наград и почетных званий.

Бородин ранее неоднократно писал доносы на знаменитостей, включая Диану Арбенину, Валерия Меладзе, Аллу Пугачеву, Семена Слепакова, Лайму Вайкуле и актера Данилу Козловского. Он предложил занести Ахеджакову в реестр «иноагентов» и завести на нее три уголовных дела, включая обвинение в госизмене.

Лия Ахеджакова, 85-летняя народная артистка России, неоднократно выступала против войны в Украине. В связи с этим российские театры отменили спектакли с ее участием. (moscowtimes.ru)