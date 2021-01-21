В Рио-де-Жанейро отменили карнавал

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес заявил, что в этом году не будет проводится ежегодный карнавал, сообщает Газета.Ру.

«Никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого понимания того, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики нашего города», — написал он в Twitter, отметив, что проведение карнавала в июле 2021 года невозможно из-за «текущих обстоятельств».

Мэр мегаполиса выразил надежду, что карнавал удастся провести в 2022 году, когда все будут вакцинированы от коронавируса.

| 2021-01-21T23:27:55+04:00 21 января 2021, 23:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss