Итальянские карабинеры задержали в аэропорту Чампино Марию Личчарди, которая, как считают следователи, возглавляет клан неаполитанской мафии «Каморра». Об этом в субботу сообщила газета La Repubblica.

По ее данным, женщина собиралась вылететь в Испанию. Ее подозревают также в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Как указывает издание, Личчарди уже имеет судимость — в декабре 2009 года она вышла из тюрьмы после восьми лет заключения.

В Италии женщины после ареста или гибели своих мужей нередко становятся главарями мафиозных кланов.

«Каморра» из всех итальянских мафиозных группировок считается наиболее жестокой. Ее деятельность получила широкую огласку в мире после выхода книги публициста Роберто Савиано «Гоморра», в которой автор рассказал, что члены «Каморры» контролируют утилизацию городских отходов, в том числе токсичных. Годами отходы закапывают под землю, несмотря на опасность для здоровья населения и вред окружающей среде. (ТАСС)