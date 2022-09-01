1 сентября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в честь Президента Ильхама Алиева в Квиринальском дворце Рима был выстроен почетный караул.

Президент Италии Серджо Маттарелла встретил главу нашего государства Ильхама Алиева.

Делегация Азербайджана была представлена Президенту Италии, а делегация Италии — Президенту Азербайджана.

Затем было сделано совместное фото.