Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании 13 мая приняли решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Решение принято 39 голосами против 13, ещё 8 человек по разным причинам не голосовали.

Заседание в пятницу проходило в удалённом формате, передаёт Delfi. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма. Полиция задержала 7 человек на Ратушной площади, как утверждается, несанкционированно протестовавших против решения.

11 мая мэр Риги Мартиньш Стакис предположил, что снос пройдёт не раньше выборов нового состава Сейма, которые запланированы на октябрь.Но городские депутаты предложили принять специальные правила или национальный закон, чтобы ускорить процесс сноса памятника.

Парламент Латвии, Сейм, накануне уже проголосовал за то, чтобы снос вообще стал возможным. До 13 мая монумент защищал подписанный Латвией и Россией договор. Парламент страны приостановил его действие в одностороннем порядке.