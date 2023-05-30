Рижское агентство памятников переместило памятник русскому поэту Александру Пушкину из столичного парка Кронвалда на склад. Об этом сообщает портал LSM.lv. Позднее скульптуру планируют передать музею Союза художников.

Решение о перемещении памятника было принято в связи с тем, что ещё в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры не одобрили её размещение в парке, рекомендовав выбрать другое место.

В марте 2023 года Совет по памятникам Рижской думы решил перенести памятник поэту. Это решение также поддержали в коалиции Рижской думы. (svoboda.org)