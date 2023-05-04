Власти Петербурга потребовали от бизнеса предоставить по 5 «добровольцев» от каждого предприятия для отправки на фронт. Задача поставлена в рамках спущенных сверху квот на «добровольцев» для региона, пишет «Фонтанка».

«Задача — отправить в зону спецоперации на Украине в полтора раза больше людей, чем было призвано во время частичной мобилизации. В пересчете на предприятия — по 5 человек с каждого. Руководителям, которые не окажут содействия, предстоит серьезный разговор», – пишет издание.

Данную информацию журналисты узнали от участников совещания в администрации Выборгского района города, на которое пригласили представителей крупнейших предприятий района. Среди участников был представитель городского военкомата, который заявил, что ранее на совещании у губернатора Санкт-Петербурга были озвучены целевые показатели.