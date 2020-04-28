В результате теракта в Африне погибли и были ранены десятки человек

В результате подрыва цистерны с горючим в уезде Африн на северо-западе Сирии, по предварительным данным, погибли 40 гражданских лиц, 47 человек пострадали. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, сообщает Агентство Анадолу.

По данным ведомства, среди жертв нападения — 11 детей.

Как сообщается, взрыв произошел на одной из самых оживленных улиц административного центра Африна – проспекте Раджу. Окрестным зданиям нанесен серьезный ущерб, сгорели припаркованные рядом автомобили.

Пострадавшие госпитализированы, предполагается, что число жертв атаки может возрасти.

На месте происшествия работают бригады спасателей и медиков.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 20 мирных жителей, десятки человек получили ранения.

Террористы YPG/PKK, оккупировавшие район Телль-Рифат к юго-востоку от Африна, систематически совершают вылазки в самом Африне, а также в прилегающих к нему Аазазе, Эль-Бабе и Джераблусе.

| 2020-04-28T20:06:35+00:00 28 апреля 2020, 21:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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