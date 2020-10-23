В результате операции спецслужб Турции схвачен боевик РКК

Особо опасный террорист Ферхат Текинер схвачен на севере Ирака в результате успешной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и доставлен в Турцию, сообщает Агентство Анадолу.

Террорист под кодовым именем «Фырат/Ботан» разыскивался за причастность к кровавому декабрьскому теракту 2016 года в турецкой провинции Кайсери.

По данным следственных органов, Текинер доставил угнанный автомобиль смертнику Кенану Чичеку, который взорвал заминированное транспортное средство у автобуса с военнослужащими. Жертвами этой атаки террористов РКК стали 15 военных, еще 54 получили ранения.

| 2020-10-23T15:26:40+04:00 23 октября 2020, 15:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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