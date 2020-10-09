В результате обстрела Гёранбоя и Тертера ранены еще 2 гражданских лица

Военно-политическое руководство страны-оккупанта Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает осуществлять террористические акты против мирного населения.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, намеренно избирая в качестве целей населенные пункты и гражданское население, начиная примерно с 18 часов 9 октября вооруженные силы оккупанта подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу с различных направлений Гёранбойский и Тертерский районы.

В результате падения на село Тапгарагоюнлу Гёранбойского района 22 вражеских снарядов 9 октября примерно в 18:00, житель села Мехраджев Санан Юсиф оглу (1980 г.р.) был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

Кроме того, в результате артиллерийского обстрела примерно в это же время административного центра Тертерского района житель района Фараджев Мушфиг Тевеккюль оглу (1968 г.р.) был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

Сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.