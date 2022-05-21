В результате боевых действий РФ в Украине погибли 232 ребенка, свыше 430 ранены.

Как передают украинские СМИ, об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

«Эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15», — сказано в сообщении.