Французская полиция расследует изнасилование военнослужащей в Елисейском дворце. Об этом сообщает портал francetvinfo.fr со ссылкой на источник.

По данным издания, в изнасиловании подозревается мужчина, который тоже служит в армии.

«Как только факты были доведены до сведения властей, меры были немедленно приняты. Осуществляется поддержка и сопровождение потерпевшей, обвиняемый немедленно размещен вдали от Елисейского дворца», — сообщил источник francetvinfo.fr.

Как пишет газета Liberation, изнасилование произошло на вечеринке.