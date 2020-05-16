В Республике Беларусь за сутки выявили 951 новый случай COVID-19

В Республике Беларусь за сутки выявили 951 новый случай COVID-19, передает РИА Новостисо ссылкой на минздрав страны.

Там уточнили, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 28 681.

Отмечается, что за сутки скончались еще четверо заболевших, всего с начала эпидемии умерли 160 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 9 498 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

Ранее замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан cообщила, что республика выходит на плато по заболеваемости коронавирусом (aif.ru).

| 2020-05-16T20:13:46+00:00 16 мая 2020, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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