В Республике Беларусь за сутки выявили 951 новый случай COVID-19

В Республике Беларусь за сутки выявили 951 новый случай COVID-19, передает РИА Новостисо ссылкой на минздрав страны.

Там уточнили, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 28 681.

Отмечается, что за сутки скончались еще четверо заболевших, всего с начала эпидемии умерли 160 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 9 498 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

В ведомстве также рассказали, что в Белоруссии всего было сделано 335 057 тестов на определение коронавируса.

Ранее замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан cообщила, что республика выходит на плато по заболеваемости коронавирусом (aif.ru).