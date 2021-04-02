В «Реале» уверены, что у «Барсы» нет денег на Холанда

Стало известно, как в «Реале» относятся к тому, что «Барселона» ведет переговоры с представителями нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как пишет Onda Cero, в мадридском клубе считают, что у каталонцев нет возможностей для осуществления сделки по 20-летнему норвежцу, которая оценивается примерно в 150 миллионов евро.

Источники в «Реале» утверждают, что участие «Барсы» в переговорах нацелено на удорожание трансфера.

В «Барселоне» же настроены позитивно. У клуба осталось положительное впечатление после встречи с Альфом-Инге Холандом, отцом нападающего, и агентом Мино Райолой. «Барса» верит, что сможет организовать переход футболиста.

В 21 матче Бундеслиги Холанд забил 21 мяч. (sports.ru)