В рамках Art Fest Nizami состоялся показ анимационных фильмов

В рамках фестиваля Art Fest Nizami, организованного Arts Council Azerbaijan, по инициативе Музея мультипликации имени Назима Мамедова при поддержке Министерства культуры АР и посольства Венгрии в Азербайджане состоялся показ трех анимационных фильмов на произведения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви — «Добро и зло», «Шах и слуга» и «Фитне», над которыми работал Назим Мамедов, сообщает #.

На церемонии открытия выступил руководитель «Arts Council Azerbaijan» Дадаш Мамедов, который поблагодарил посольство Венгрии в Азербайджане за оказание поддержки в проведении данного мероприятия, основная цель которого более подробно познакомить детей с творчеством гениального Низами, привлечь больше внимания к его уникальным произведениям и богатому культурному наследию, а также рассказать иностранным гостям о великом азербайджанском мыслители и поэте.

«Посольство Венгрии в Азербайджане уделяет большое внимание культуре и искусству нашей страны и принимает активное участие в поддержке различных культурных мероприятий и проектов», — сказал Д. Мамедов.

После просмотра анимационных фильмов для учеников Образовательного комплекса №132-134 под руководством известной азербайджанской пианистки, учредителя и руководителя фестиваля «Симург» Саиды Таги-заде была организована музыкальная программа в исполнении юных музыкантов. Среди них – лауреаты международных конкурсов скрипачки Эльмира Дадашева и Хадиджа Гаджилы, ханенде Кянан Баширли, один из первых музыкантов, выступивших в освобожденном от оккупации Агдаме и др.

Далее детям были представлены экспонаты Музея мультипликации имени Назима Мамедова, а именно исходные материалы тех фильмов, которые они посмотрели. Это эскизы, зарисовки, персонажи и многие другие экспонаты 50-летней давности.